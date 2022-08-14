ООН отреагировала на выход белорусского режима из Орхуса 1 14.08.2022, 16:19

1,132

Беларусь вышла из конвенции 18 июля.

Беларусь вышла из международной конвенции, защищающей правозащитную деятельность в сфере экологии. По словам профильных представителей ООН, это может иметь последствия для охраны окружающей среды.

Эксперты ООН по правам человека осудили решение Беларуси выйти из числа участников «Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды», известной как Орхусская конвенция.

Об этом заявлено на официальном сайте ООН, обращает внимание thinktanks.by.

Беларусь вышла из конвенции 18 июля. В соответствии со статьей 21 Орхусской конвенции выход Беларуси из состава участников Конвенции вступит в законную силу 24 октября 2022 года.

По словам властей, Беларусь «столкнулась предвзятым и дискриминационным отношением со стороны руководящих органов Конвенции».

Орхусская конвенция была одобрена в городе Орхус (Дания) и вступила в силу в 2001 году. На сегодняшний день ее участниками являются 44 государства региона. Конвенция запрещает преследования правозащитников, отстаивающих право на чистую окружающую среду.

Представители общественности получили возможность подавать в этот Комитет дела о предполагаемом несоблюдении прав, прописанных в договоре.

«С 2014 года Орхусский Комитет внимательно изучает случаи преследования и притеснений защитников экологических прав в Беларуси и работает над тем, чтобы помочь государству устранить такие проблемы. В 2021 году Комитет установил, что Беларусь до сих пор не выполнила его рекомендации, и выразил серьезную обеспокоенность тем, что положение защитников окружающей среды в стране стремительно ухудшается», - говорится в сообщении ООН.

Позиция белорусского режима

«В сложившихся условиях невозможно полноценное участие Беларуси в Конвенции. Статьей 21 этого международного договора предусмотрено, что любая сторона вправе выйти из Конвенции. Такой выход не повлечет прекращения совершенствования национальной системы взаимодействия органов государственной власти и населения в сфере экологической политики», - говорится в заявлении страны.

Ответ ООН

По этому поводу профильные представители ООН заявили: «Страна, которая недовольна решением, вынесенных Комитетом по соблюдению, вместо того, чтобы выйти из Конвенции, должна усилить свою приверженность правам человека, устойчивому развитию и экологической демократии».

Они подчеркнули, что «защита экологов от нарушений, совершаемых как государственными, так и негосударственными субъектами, имеет решающее значение для охраны окружающей среды и прав человека».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».