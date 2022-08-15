Как Путин собственноручно разрушил главный миф об армии РФ 1 Сергей Марченко

15.08.2022, 5:00

У московитов была стратегия, которая работала.

Поработить меньшие народы, скупая элиты. Один из лучших примеров – Чечня. Вместо продолжать кровопролитную и непопулярную войну, московиты купили кадыровый клан и кадыровские спми утопили Чечню в крови в угоду новым хозяевам.

Но Путину стало скучно жить по старым лекалам, и он начал войну, разрушившую все мифы, которые помогали московитам править империей.

Путин разрушил миф о непобедимой российской армии. Если бы не напал на нас, их бы 100 лет все боялись. Путин разрушил миф о загадочной русской душе. В Буче, Ирпене, десятках других мест весь мир увидел, что души у них нет.

Путин разрушил миф о безопасности на территории России, потому что ядерный щит и все такое. ВСУ бьют туда, куда считают необходимым.

Удар по Крыму имеет колоссальное политическое значение. Украина демонстрирует силу. Путин снова демонстрирует слабость. Так, шаг за шагом, мы победим. Сложно, большими жертвами, сверхусилиями, но неотвратимо.

Сергей Марченко, «Фейсбук»

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