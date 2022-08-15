Юрий Касьянов: Украинцам нужно бить россиян и в Беларуси 11 15.08.2022, 7:46

6,466

Юрий Касьянов

Удар по Зябровке показал силу ВСУ.

Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказал украинский общественный активист и волонтер Юрий Касьянов:

– Безусловно, мы победим. У нас просто нет вариантов. Но насчет выигрышности… Я всегда говорю, что нам надо быть немного талантливее, хитрее, быть на шаг впереди противника. Может быть, не цепляться за отдельные оборонительные пункты.

Наша главная задача – разгромить российскую армию. Мы должны готовить и проводить талантливые спецоперации, военные операции. Допустим, в Крыму была талантливо и смело проведенная операция. И вы видите, какой эффект. Зябровка, Новофедоровка… Мы везде должны быть на шаг впереди.

Мы должны бить врага везде, где он есть, – в Москве, в Питере, в Беларуси, в так называемом Приднестровье. Везде, где есть враг, мы должны планировать операции и уничтожать его. Нам надо разгромить эту армию орков, только тогда мы победим. Другого выхода нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».