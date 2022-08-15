В минском Spa Riviera случился пожар 1 15.08.2022, 9:53

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Посетителей эвакуировали.

В воскресенье вечером к спа-комплексу на проспекте Победителей в Минске выезжало много пожарных машин. Очевидцы наблюдали небольшое открытое пламя в одной из саун. Утверждают, загорание в общественном здании не повлекло серьезных последствий, пострадавших также нет. В то же время посетителей пришлось эвакуировать, пишет onliner.by.

— Загорелась то ли проводка, то ли освещение в финской сауне, — сообщил очевидец, наш читатель Евгений. — Был небольшой огонек, может, сантиметров 20 в высоту. В тот момент там никого не было. Я в то время находился в японских банях, это в 10 метрах. Сразу же сработала пожарная тревога по всему зданию, персонал оперативно побежал с огнетушителями тушить, остальные начали эвакуировать посетителей.

— Сработали очень четко и быстро, мы покинули здание секунд через 30 после тревоги, — отметил посетитель комплекса. — Когда выходил через пожарный выход, все уже было потушено, но людей вывели и ожидали подтверждения пожарных о безопасности входа. Приехало 6—7 машин МЧС и скорая. В итоге пожарные отключили тревогу и запустили всех обратно переодеваться. Отмечу быструю реакцию персонала, грамотную эвакуацию. К тому же, пока люди ждали на улице, можно было получить сухой халат, если кому-то было холодно.

В МЧС Минска подтвердили факт произошедшего: «Выехали по сообщению о загорании в здании по проспекту Победителей, 110. Прибыли, по внешним признакам серьезного загорания не обнаружено. По предварительной информации, произошло загорание деревянного потолка в бане на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет».

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