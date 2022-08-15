Россияне случайно обстреляли собственное село 7 15.08.2022, 9:57

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Ракета, выпущенная в сторону Украины, упала прямо посреди населенного пункта.

Российские оккупанты запустили ракеты, которые должны были нанести удар по украинским городам, пишут «Факты».

Но местные жители российского села Веселая Лопань Белгородской области сообщили, что одна из ракет упала прямо посреди населенного пункта.

Как пишут в местных Telegram-каналах, у многих людей в домах ударной волной выбило окна. Также сообщалось, что есть пострадавшие. Однако официально эту информацию не подтверждали.

К слову, Белгородская область граничит с Украиной, в частности с Харьковщиной.

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