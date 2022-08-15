В Польше в реке Одра выловили более десяти тонн мертвой рыбы 2 15.08.2022, 10:56

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Фото: PAP

Очищать реку экологам помогает армия.

Более десяти тонн мертвой рыбы были выловлены польскими экологами из реки Одра в районе города Олава в Нижней Силезии. По этой реке, которую в Германии называют Одер, проходит граница между двумя странами, сообщает «Евроньюс».

Проведя несколько тестов, специалисты выяснили: в воды Одры попала токсичная субстанция, вероятно, с одного из промышленных предприятий. Правда, какая именно — пока неизвестно.

Местные власти призвали жителей региона не приближаться к водоему и не подпускать к нему детей и животных, а также потребовали найти и наказать виновных.

«Мы имеем дело с гигантской и возмутительной экологической катастрофой. Согласно первым подсчетам вреда окружающей среде и рыбе, — потому что в основном мы говорим именно о мертвой рыбе, — мы говорим о потерях в несколько миллионов злотых», — отметил глава госагентства «Польские воды» Пшемыслав Даца.

Экологи уже выяснили, что причиной гибели рыбы стала не летняя жара, а химическое заражение воды: в реке был зафиксирован очень высокий уровень кислорода, что означает возможное попадание в нее химиката с сильными окислительными свойствами.

Ранее сообщалось, что в пробах, взятых в Одре 28 июля, был обнаружен мезитилен, но в более поздних пробах его уже не было.

Очищать реку экологам помогает армия.

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