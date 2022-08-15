Что известно о симптомах новых подвидов омикрон-штамма коронавируса «кентавр», «ниндзя» и «дельтакрон» 4 15.08.2022, 12:51

5,100

В Беларуси к осени ждут новую волну.

Новая волна коронавируса стала подниматься в странах Европы еще в разгар лета. В Беларуси ее ждут к осени, но уже сейчас, как рассказала начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси Инна Карабан в нашей стране фиксируют рост числа заболевших COVID-19.

«Комсомолка» описала все нюансы о новых разновидностях коронавируса – «Кентавр», «Ниндзя», «Дельтакрон». Один или несколько из них, скорее всего, будут доминировать и в Беларуси осенью 2022 года.

«Кентавр» (ВА.2.75) – подвид знакомого нам с весны омикрона, но заразнее его. Обычно переносится пациентами нетяжело, как обычное ОРВИ.

«Ниндзя» (ВА.4 и ВА.5) – тоже относится к штамму омикрон. Именно он, по мнению медиков, доминирует у соседней России с августа 2022 года.

Среди его качеств - очень быстрое распространение и легкое проламывание иммунной защиты организма человека. Обычно тоже не приносит в легкой форме, температура обычно не поднимается выше 38 градусов, но может быть кашель, головная боль и боль в горле, слабость, кишечные расстройства.

Но некоторые московские пациенты, пережившие ковид недавно, говорят о высокой температуре, которая сложно сбивается, ломоте в суставах и болезненности в области горла, как будто туда стекла насыпали.

«Дельтакрон» - помесь дельты, одного из самых тяжелых штаммов на сегодняшний день, и омикрона, обнаружен совсем недавно.

Готова ли белорусская медицина готова к новой волне коронавируси?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».