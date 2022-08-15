Группу «Хартии-97» в «Вконтакте» блокируют по жалобе лукашенковского Мининформа
- 15.08.2022, 13:56
Правду не скрыть.
Администрация «Вконтакте» сообщила редакции нашего сайта, что группа «Хартии-97» в соцсети будет заблокирована по жалобе лукашенковского Мининформа.
Лукашисты усмотрели в материалах нашей группы «запрещенную информацию». В ближайшее время сообщество будет заблокировано.
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