Российские оккупанты массово вывозят свои семьи из Мелитополя 7 15.08.2022, 14:10

8,748

ВСУ уже близко.

Российские оккупанты, которые захватили Мелитополь в Запорожской области, уже начинают понимать, что ВСУ уже близко и покоя им не будет. Они начали вывозить из города свои семьи. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Апостроф.

Он добавил, что эта неделя для оккупантов была «некомфортной» и они понимают, что скоро будут вынуждены покинуть город.

«И как следствие — военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Конечно, мы понимаем, почему они это делают. Потому что понимают, что им нужно будет быстро бежать с территории нашего города, а семьи будут мешать этому», — сказал Иван Федоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».