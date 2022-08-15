Российские оккупанты массово вывозят свои семьи из Мелитополя

Российские оккупанты массово вывозят свои семьи из Мелитополя7
- 15.08.2022, 14:10
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ВСУ уже близко.
Российские оккупанты, которые захватили Мелитополь в Запорожской области, уже начинают понимать, что ВСУ уже близко и покоя им не будет. Они начали вывозить из города свои семьи. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Апостроф.
Он добавил, что эта неделя для оккупантов была «некомфортной» и они понимают, что скоро будут вынуждены покинуть город.
«И как следствие — военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Конечно, мы понимаем, почему они это делают. Потому что понимают, что им нужно будет быстро бежать с территории нашего города, а семьи будут мешать этому», — сказал Иван Федоров.