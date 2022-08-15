Что происходит с ценами на табак в Беларуси и чего ждать курильщикам 2 15.08.2022, 15:21

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Сигареты станут либо просто дороже, либо намного дороже.

Каждый месяц в информационном пространстве появляются новости о росте цен на сигареты. Сигареты же зачастую упоминаются среди драйверов роста индекса потребительских цен в стране. О том, что происходит с ценообразованием на табачные изделия и чего курильщикам ждать в будущем, издание Office Life поговорило с заместителем директора по юридической и регуляторной работе компании «БАТ Беларусь» Сергеем Красовским.

«У розничных цен на сигареты есть своя уникальная специфика: такие цены декларируются на месяц. Собственно, каждый раз, когда новые применяемые максимальные розничные цены на сигареты с фильтром публикуются на веб-сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, это становится генератором известных новостей для СМИ. Таким образом, необходимо понимать, что, в отличие от абсолютного большинства других категорий потребительских товаров, производители и импортеры сигарет не имеют возможности мгновенно реагировать на различные изменения условий ведения хозяйственной деятельности, такие как валютные колебания (несмотря на глобальное потепление табак в Беларуси пока расти не начал), изменения в цепочках поставок, рост ставок акцизного налога и другие», — объясняет Сергей Красовский.

Одним из основных факторов роста розничных цен на сигареты является рост акцизного налога. Акциз в стране традиционно растет ежегодно, и 2022 год не стал исключением. Более того, кроме роста ставки акциза, предусмотренного принятым в конце прошлого года проектом Налогового кодекса Беларуси, указом Лукашенко от 04.07.2022 № 224 «Об акцизах» был предусмотрен дополнительный рост ставок акциза на сигареты до конца 2022 года, что не может не оказать влияния на рост розничных цен. Получается, что в декабре текущего года ставка акциза на сигареты из второй ценовой группы вырастет на 26% в сравнении с декабрем прошлого года.

«Возьмем, например, пачку сигарет с максимальной розничной ценой 3 рубля 60 копеек. Применимая ставка акциза на сегодняшний день составляет 86,36 рубля за 1000 штук, то есть на пачку из 20 сигарет приходится 1 рубль 72 копейки акциза. Таким образом, 48% от розничной цены рассматриваемой пачки сигарет составляет акцизный налог, а ведь есть еще и НДС, который для данного предложения будет составлять 60 копеек. Вот и выходит, что из 3,6 рубля, которые платит потребитель, 2,3 рубля уходят напрямую в республиканский бюджет», — рассказал собеседник издания.

Дополнительными факторами, влияющими на розничные цены на сигареты, могут оказаться международные обязательства Беларуси по гармонизации ставок акциза на сигареты, взятые на себя в рамках ЕАЭС. Так, согласно Соглашению о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов «Евразийского экономического союза», которое было ратифицировано Республикой Беларусь, ставка акцизного налога в стране к 2024 году должна быть не менее 28 евро и не более 42 евро за 1000 штук. Понятно, что курс евро к белорусскому рублю — величина непредсказуемая на горизонте нескольких месяцев, что уж говорить о 2024 годе. Но, если, например, разделить ставки акциза конца этого года на текущий курс белорусского рубля к евро.

Таким образом, с точки зрения гармонизации в рамках ЕАЭС сигареты из второй ценовой группы (в основном представленные предложениями международных табачных компаний) к концу года при условии сохранения стабильности курса белорусского рубля к евро будут в необходимом диапазоне, тогда как сигаретам из первой ценовой группы (отечественные бренды) с точки зрения акцизного налогообложения будет необходимо за 2023 год достигнуть минимального гармонизационного значения.

Однако, помимо влияния на акциз, а следовательно, и на цены сигарет в Беларуси в рамках евразийской гармонизации, оказывается, существует еще один фактор воздействия: на этот раз гармонизация с Российской Федерацией. Сергей Красовский отмечает:

«Действительно, в соответствии с основными направлениями реализации положений Договора о создании «союзного государства» на 2021−2023 годы в 2022-м предусмотрены разработка, подписание и ратификация международного договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гармонизации налогообложения косвенными налогами в обеих странах. Есть некоторые основания предполагать, что ставки акцизного налога на сигареты с фильтром в 2023 году в Республике Беларусь могут быть выравнены с российскими ставками. И проблема здесь в том, что: а) российские ставки традиционно были значительно выше белорусских; б) с начала года наблюдается существенное ослабление курса белорусского рубля к российскому, что автоматически дополнительно увеличивает итоговые значения ставок акцизного налога в нашей стране при гармонизации с Российской Федерацией».

С курсом белорусского рубля по отношению к российскому, на самом деле, происходят с начала года удивительные вещи. Если в начале 2022-го за 100 российских рублей давалось 3,43 белорусского, то в августе средний курс составлял 4,3 белорусского рубля за 100 российских, то есть на 26% выше, чем в начале года. А в июне 2022-го такой курс доходил и до значения 5 белорусских рублей за 100 российских. Таким образом, все ставки, номинированные в российских рублях, с начала года при переводе в белорусские рубли «потяжелели» почти на 30%.

«Смотрите, арифметика очень простая. Минимальная величина акциза на сигареты с фильтром в Российской Федерации в 2023 году будет составлять 3606 российских рублей за 1000 штук. При условии необходимости достижения российской ставки в следующем году в Республике Беларусь по курсу 4,3 белорусского рубля за 100 российских ставка акциза на сигареты из второй ценовой группы со значения 91,36 белорусского рубля за 1000 штук, которая будет иметь место в IV квартале 2022 года, должна будет вырасти до 155 белорусских рублей за 1000 штук, то есть на 70%! Только для целей компенсации роста ставки акциза розничные цены на предложения из второй ценовой группы должны будут вырасти на 1,8 рубля, что для многих текущих предложений будет составлять рост в 50%! С точки зрения устойчивости потребительского рынка мы крайне скептически рассматриваем перспективы такого роста розничных цен. Иначе чем ценовой шок для потребителей, нам сложно охарактеризовать данный сценарий».

Для того чтобы оценить текущее состояние потребительского рынка табачных изделий, а также его перспективы при различных сценариях, очевидно, необходим надлежащий всесторонний анализ, который можно осуществить исключительно при наличии результатов достаточного количества маркетинговых, экономических и социологических исследований. Одно из таких исследований в сотрудничестве с Национальной академий наук Республики Беларусь недавно завершила «БАТ Беларусь».

«Действительно, мы стараемся собирать и накапливать максимальное количество данных о различных аспектах функционирования отечественного потребительского табачного рынка. Во многом для того, чтобы иметь возможность давать обоснованные прогнозы о его развитии. Недавно мы получили результаты социологического исследования, проведенного по нашему заказу Национальной академией наук Республики Беларусь. Исследование предполагало опрос 1500 совершеннолетних потребителей табачных изделий по всей географии Беларуси относительно разных аспектов их потребительского поведения. В контексте рассматриваемого вопроса полагаем возможным поделиться следующими результатами проведенной работы».

Так, здесь видно, что курильщики сигарет стоимостью от 2,5 до 4 белорусских рублей за пачку (большинство предложений из действующей второй ценовой группы) однозначно не способны будут «выдержать» повышения цены на их постоянные предложения на 2 белорусских рубля, что может произойти при достижении значения российской ставки акциза в 2023 году. Аналогично отвечали и курильщики из действующей первой ценовой группы. И это неудивительно, ведь для того, чтобы курильщик, потребляющий, например, 15 сигарет в день, сохранил свой уровень потребления при рассматриваемом повышении цены, ему необходимо будет тратить в месяц на 45 белорусских рублей больше.

В рамках исследования также была получена информация о среднемесячном заработке курильщиков из разных ценовых сегментов потребительского рынка.

«Эти данные, на наш взгляд, говорят о том, что средние доходы курильщиков предложений из разных ценовых сегментов в целом не сильно отличаются. Так, люди со среднемесячным доходом 1000 белорусских рублей курят как сигареты до 2,5 рубля, так и сигареты за 4 белорусских рубля и выше. Учитывая данные о среднедневном потреблении сигарет с фильтром, которые также были получены в результате исследования, выходит, что, например, курильщик сигарет, которые стоят 3,6 белорусского рубля за пачку, со среднемесячным располагаемым доходом 1000 белорусских рублей, выкуривая в среднем по 15 сигарет в день, 8,1% своего среднемесячного дохода тратит на свою потребительскую привычку».

По результатам общения с представителем «БАТ Беларусь» у Office Life сложилась не слишком обнадеживающая курильщиков картина: в перспективе их привычка станет либо просто дороже (при благоприятном сценарии развития ставок акцизного налога), либо намного дороже, если обстоятельства сложатся таким образом, что Республика Беларусь будет выравнивать ставки акциза с Российской Федерацией. Зато одно можно с большой долей вероятности предположить: при любом раскладе кто точно не расстроится, так это белорусский Минздрав.

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