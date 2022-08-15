Правительство РФ констатировали фиаско «параллельного» импорта 15.08.2022, 16:17

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Контрабандой не удалось наполнить российские магазины.

Механизм «параллельного импорта», который прежде считался контрабандой, но был легализован властями после начала войны, оказался бессилен наполнить российские магазины прежним объемом товаров, пишет finanz.ru.

С начала мая, когда «серые» поставки были узаконены, в Россию удалось ввезти продукции на 6,5 млрд долларов, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Средний объем ввоза, по его словам, составляет 2-2,5 млрд долларов в месяц - то есть около 8% совокупного довоенного импорта в Россию, который, по данным ЦБ, составлял около 32 млрд долларов ежемесячно.

С момента старта в мае параллельный импорт де-факто стагнирует. В первый месяц работы программы, куда включены гаджеты, запчасти для автомобилей, а также критические товары для промышленности, был примерно таким же, как сейчас - 2 млрд долларов в месяц.

По итогам года, сообщил Мантуров, по «параллельным» каналам страну поступят товары на 16 млрд долларов, что равно 4% суммарного импорта до войны. В пересчете на каждого жителя России будет ввезено товаров лишь на 111 долларов в год, или 9,2 доллара в месяц.

Впрочем, даже эти мизерные поставки находятся под угрозой срыва. «Параллельный» ввоз гаджетов в Россию осуществлялся за счет запасов, которые накопили импортеры из стран ЕАЭС. Но за лето они оказались исчерпаны, рассказали «Коммерсант» источники среди российских дистрибуторов.

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