На сайте «Беларуськалия» появилось обращение белорусских подпольщиков 16.08.2022, 8:59

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Обращение подписано «Фидель».

Сайт крупного белорусского предприятия «Беларуськалий взломали». Об этом нам сообщили 16 августа читатели zerkalo.io.

На страницах портала разместили обращение к объединенным штабам сопротивления Беларуси, активистам мирного протеста, администраторам «оставшихся дворовых чатов» и силовикам.

В размещенной публикации рассказывается, что 1 августа в Минске на базе групп сопротивления начал действовать Объединенный штаб. Его задачами назвали формирование многоуровневого подполья, организация акций и мер противодействия силовым ведомствам, подготовка полевых командиров, организация контрразведки, налаживание международных контактов и подготовка к легитимизации Объединенного штаба.

Обращение подписано «Фидель». Дата публикации — 16 августа.

Через некоторое время после публикации обращения сайт Беларуськалия стал недоступен.

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