Ученые рассказали, как люди полностью изменили мелких млекопитающих 16.08.2022, 10:31

Новые виды сменили старые.

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что современные сообщества мелких млекопитающих менее разнообразны и устроены по-другому, чем даже несколько столетий назад. Это связано с деятельностью человека, пишет «Хайтек».

Зоологи обследовали мелких млекопитающих в трех различных зонах, отличающихся уровнем воздействия человека на среду обитания животных. Для исследования были выбраны заповедник, студенческая обсерватория и кампус университета. Ученые исследовали тысячи костей и зубов мелких современных млекопитающих и останков древних обитателей тех же зон.

Исследование показало, что с начала антропоцена разнообразие мелких животных значительно сократилось. При этом оно уменьшается с ростом влияния человека на среду обитания. Кроме того, состав современных сообществ значительно отличается от тех, которые жили около 500 лет назад. Исследование также показало, что даже небольшие охраняемые территории могут сохранить местные сообщества мелких млекопитающих.

Антропоцен — условный геологический период на Земле, связанный с активным влиянием человека на экосистемы, быстрым изменением климата, загрязнением и изменением ландшафта. Его условно датируют с 1950-х годов до нашего времени.

Мелкие млекопитающие, такие как крысы и землеройки, являются идеальными объектами для пространственно-временных исследований. Из-за численности популяции, небольшого индивидуального географического ареала и специфики среды обитания эти животные быстро реагируют на изменения, что делает их хорошими индикаторами состояния экосистемы. У них также низкий уровень вымирания из-за их высокой плодовитости, численности и скорости роста. Поэтому они оставались стабильными на протяжении тысячелетий.

Несмотря на то, что сообщества мелких млекопитающих довольно устойчивы к вымиранию, они могут быть изменены антропогенным воздействием и изменениями окружающей среды. Отслеживание разнообразия мелких млекопитающих в пространственно-временных градиентах может выявить масштабы антропогенного воздействия на всех живых существ.

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