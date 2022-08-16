Концерн Henkel выставил на продажу свои активы в Беларуси 16.08.2022, 11:06

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В Беларуси у немецкого концерна есть завод.

Немецкий концерн Henkel выставил на продажу свои активы в России и Беларуси. Компания производит в том числе бытовую химию под торговыми марками Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel, сообщает «Еврорадио».

В отчетности компании за первое полугодие 2022 появилась информация, что активы в России и Беларуси переведены в раздел «на продажу». В России компании принадлежит 12 офисов и 11 заводов в разных регионах. В Беларуси у Henkel есть завод по выпуску строительных смесей Ceresit, он расположен в Заславле.

Купить активы могут российская компания «Технониколь», либо китайский, либо турецкий бизнес, говорят эксперты. Но предупреждают, что сделка будет непростой — цена активов завышена.

Сама компания оценила свои убытки от ухода из России и Беларуси в €184 млн, из них €88 млн — это ущерб деловой репутации. Отметим, что Henkel входит в список 500 крупнейших компаний мира и работает более чем в 70 странах.

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