«Удар в спину» России из Таджикистана

«Удар в спину» России из Таджикистана3
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 16.08.2022, 11:19
- 7,236
Член ОДКБ предоставил свою территорию для учений США.
В «ближнем зарубежье» (уже забываемый термин) авантюрная (Украина) или бездарная (Армения) внешняя политика нашей страны приводит к одному и тому же результату – исторически близкие к России страны ищут иные точки опоры для достижения баланса сил или уменьшения зависимости.
Хороший пример – Казахстан. Но не только он. Член ОДКБ Таджикистан предоставил свою территорию для учений «Региональное сотрудничество – 2022» под командованием США и с участием американской армии. В маневрах участвуют Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и Пакистан.
То есть, на западе американские HIMARS долбят армию члена ОДКБ – Россию, а в это время член ОДКБ Таджикистан, проводит совместные с США учения... Есть ли более яркое свидетельство аморфности (если не сказать больше) ОДКБ, неудачи этого проекта?
Обратите внимание, что после ухода из Афганистана Соединенные Штаты стремятся укрепить свое положение в регионе. И судя по составу участников учений, вектор усилий ясен.
Telegram-канал «СерпомПо»