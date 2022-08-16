«Удар в спину» России из Таджикистана 3 Telegram-канал «СерпомПо»

16.08.2022, 11:19

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Член ОДКБ предоставил свою территорию для учений США.

В «ближнем зарубежье» (уже забываемый термин) авантюрная (Украина) или бездарная (Армения) внешняя политика нашей страны приводит к одному и тому же результату – исторически близкие к России страны ищут иные точки опоры для достижения баланса сил или уменьшения зависимости.

Хороший пример – Казахстан. Но не только он. Член ОДКБ Таджикистан предоставил свою территорию для учений «Региональное сотрудничество – 2022» под командованием США и с участием американской армии. В маневрах участвуют Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и Пакистан.

То есть, на западе американские HIMARS долбят армию члена ОДКБ – Россию, а в это время член ОДКБ Таджикистан, проводит совместные с США учения... Есть ли более яркое свидетельство аморфности (если не сказать больше) ОДКБ, неудачи этого проекта?

Обратите внимание, что после ухода из Афганистана Соединенные Штаты стремятся укрепить свое положение в регионе. И судя по составу участников учений, вектор усилий ясен.

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