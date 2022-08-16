В Витебске прохожий с ножом напал на девушку 4 16.08.2022, 11:25

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Спустя неделю девушка умерла в больнице.

Молодая женщина 25-ти лет погибла от случайного прохожего в Витебске — он напал на нее с ножом. Предполагаемый убийца задержан, сообщает прокуратура Витебской области.

Задержанному 22 года, он родом из Лепеля. Ранее проблем с законом не имел. В начале июля он приехал в Витебск и устроился на работу на местный завод. По версии прокуратуры, убийство он совершил из хулиганских побуждений.

Трагедия произошла около 2 часов ночи 24 июля на АЗС по улице Воинов-Интернационалистов — обвиняемый ударил случайную прохожую ножом в шею. Спустя неделю девушка умерла в больнице.

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