Как дети белорусских чиновников поддержали протесты 6 16.08.2022, 12:28

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Фото: onliner.by

Протестующие родственники изменили жизнь номенклатуры Лукашенко.

Летом 2020-го «политический» раскол случился даже в семьях некоторых приближенных к Лукашенко: их дети или жены поддержали белорусов, которые протестовали против несправедливости, а не режим. «Позірк» узнал, что сейчас с этими известными сторонниками Лукашенко и как протестующие родственники изменили их жизнь.

Сын Владимира Макея уволился из МИДа и раскритиковал его

Об уходе Виталия Макея из Министерства иностранных дел стало известно в сентябре 2020-го. До президентских выборов он три года работал в центральном аппарате внешнеполитического ведомства, занимая должность замначальника управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в главном управлении многосторонней дипломатии.

Макей-младший покинул госслужбу на волне массовых «протестных» увольнений дипломатов, но его кейс стал особенным. О несогласии с генеральной линией заявил не кто-нибудь, а сын одного из самых преданных режиму чиновников — главы МИДа Владимира Макея.

Позиций министра сыновий демарш, впрочем, не пошатнул. Макей-старший продолжил служить Лукашенко верой и правдой, несмотря на то, что в скором времени у Беларуси не осталось ни «устойчивого развития», ни «многосторонней дипломатии». О взаимоотношениях с сыном он позже скажет: «Это мои личные проблемы, с которыми я должен жить».

Виталий Макей свой уход из-под отцовского подчинения поначалу не комментировал, но не выдержал полгода спустя. Откликнувшись в соцсетях на очередной одиозный пресс-релиз ведомства, он написал пост о том, как «печально наблюдать ряд публичных заявлений МИДа за последнее время» и как «нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль, наоборот, еще сильнее подчеркнет посредственность».

Сняв чиновничий галстук, сын министра не оказался на распутье. Он нашел себя в ІТ — в роли консультанта компании IBA Group.

Сын генпрокурора поддержал задержанных за «политику» коллег — теперь его отец не генпрокурор и не в Беларуси

Дмитрию Конюку уходить с госслужбы не пришлось, зато в сентябре 2020 года уволили его отца — генерального прокурора Александра Конюка. Причин отставки наверняка было несколько — и одной из них вполне могла стать деятельность сына.

Сын — айтишник, с опытом работы продакт-менеджером в опальной компании PandaDoc. Как раз в сентябре два года назад в минском офисе организации были проведены обыски, закончившиеся задержанием менеджеров. После выборов компания создала проект по сбору денег для силовиков, которые решили уволиться. Это и предопределило ее участь.

Конюк-младший тогда поддержал арестованных коллег в соцсетях, где не прятал и свою гражданскую позицию. Сегодня он продолжает работать в ІТ, будучи CEO проекта Improv Jam.

Конюк-старший остался на службе Лукашенко, но в Минске вы его не встретите. Экс-прокурора отправили послом в Армению.

Сыновья главы Витебскогo горисполкома участвовали в протестах — отца уволили

Два года назад братья Вадимир (имя звучит именно так) и Филипп Зарянкины участвовали протестах, были задержаны и провели на двоих 23 дня в изоляторах. Типовая история для послевыборной Беларуси, если бы не одно обстоятельство. СМИ довольно быстро узнали в парнях сыновей председателя Витебского горисполкома Вадима Зарянкина, и эта история заиграла красками.

В 2020 году старший из братьев Вадимир был сотрудником посольства США в Беларуси. Младший Филипп работал в IT. Одного из Зарянкиных на Окрестина конвоиры называли «мэром». Оба признавались, что, несмотря на различие в политических взглядах, сохраняют с отцом хорошие родственные отношения.

На такие отношения, разумеется, власть не могла закрыть глаза. В январе прошлого года Зарянкин-старший был уволен с должности руководителя Витебска. В кресле главы города он провел ровно год.

До выборов карьера старшего Зарянкина шла по восходящей, его отмечали наградами. В жарком августе 2020-го участвовал в митингах за Лукашенко. Ничего из перечисленного не помогло Вадиму Зарянкину остаться в иерархии режима на сколько-нибудь видном месте. Скорее наоборот: в апреле 2021-го его поставили заведовать витебским объединением химчисток «Лотос». Там экс-"мэр» по сей день и работает.

Про нынешнюю жизнь его сыновей информации в публичном доступе нет. Во время протестов парни были заметны в медиа, а записи Филиппа в «Фейсбуке» цитировали журналисты. Спустя два года их трудно найти в соцсетях, а прежде активный ФБ-аккаунт младшего из братьев недоступен.

Посольство США в Беларуси, где работал Вадимир, приостановило работу 28 февраля этогo года, через четыре дня после нападения России на Украину.

Сын Румаса поднял БЧБ-флаг на футболе — отец до сих пор ищет работу

В мае прошлого года один из сыновей бывшего премьер-министра, бывшего руководителя Банка развития и бывшего председателя Белорусской федерации футбола Сергея Румаса побывал на финале футбольной Лиги чемпионов, в котором встречались английские «Челси» и «Манчестер Сити». И не просто побывал, а попал в кадр с флагом белорусского фан-клуба лондонской команды. Полотнище оформлено «по схеме БЧБ», что моментально сделало снимок знаменитым в медиа.

Валерий Румас объяснил, что флагу много лет и на нем «просто орнамент», но «вы же все понимаете» — ничего красно-зеленого рядом с орнаментом нет.

В этом случае о семейной драме на политической почве речи не шло. Еще в августе 2020-го сам Сергей Румас вместе с женой сфотографировался на фоне протестов в центре Минска, и тот перформанс наделал немало шума. «Вид с крыши Банка Развития захватывает не меньше, чем атмосфера внизу», — написала супруга отставленного за два месяца до выборов премьера Жанна Румас.

Мимо не прошел сам Лукашенко: «…Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то постятся».

С тех пор Румас-старший постоянно работы не имеет. Он надолго покидал Беларусь — уезжал то в Киев, то в Лондон, имел незначительную банковскую занятость в Москве. Одно время ходили слухи о задержании Румаса, но они не подтвердились.

Месяц назад появилась информация, что экс-премьер вернулся в Беларусь и ищет работу.

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