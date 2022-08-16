40 % белорусов не имеют денежных сбережений 4 16.08.2022, 13:24

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Банковским вкладам доверяют меньше, чем «заначкам».

Довольно много доверяют инвестициям в покупку недвижимости, но сейчас таким путем лишь немногие сберегают деньги, сообщает «Белсат».

«Банковский вестник» Национального банка Беларуси опубликовал результаты опроса белорусов о стратегиях сбережения, проведенного в январе 2022 года. Спрашивали и о том, как белорусы хранят деньги, и о том, каким средствам доверяют. Количество опрошенных и способ опроса не называются, но ссылаются на исследование Полесского государственного университета.

Чаще всего белорусы хранят деньги прямо на банковских карточках или в наличных: 29,9% опрошенных – в белорусских рублях, 28 % – в валюте. На банковских депозитах под проценты хранят рубли 7,3%, валюту – 6,3%.

Через покупку товаров длительного использования экономит деньги 5,6% опрошенных, через покупку недвижимости – 4,2%, в криптовалюте – 2,9%, путем инвестиций и бизнес, а также в драгоценных металлах – по 2%, в ценных бумагах – 1,9%, через игры на финансовых рынках – 1,8%.

При том с начала года общая сумма депозитов в белорусских рублях увеличилась более чем на 724 млн, за июль срочные рублевые вклады выросли на 95 млн и достигли рекордных 5,8 млрд рублей. Объем валютных вкладов – 4,59 млрд долларов, что на почти 500 млн меньше, чем было в начале года, и на 2,4 млрд меньше, чем было полтора года назад.

Ничего из перечисленного не используют 39,9%, при том 16,2% считают это наиболее надежным способом сбережения денег – не экономить. Около 25% говорят, что просто не могут сберегать деньги, а 9% – что не могут позволить вкладываться в товары длительного потребления.

Наиболее надежными способами сбережения считают валюту на карточке или наличными (39,7%), белорусские рубли наличными или на карточке (39,7%) и покупку недвижимости (33,2%). Банковские депозиты считают надежными 21,1% для валюты и 17% для рублей.

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