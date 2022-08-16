Китай сократил закупки российской нефти до минимума с начала войны 1 16.08.2022, 18:13

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Поступления в бюджет РФ существенно упали.

Морские поставки российской нефти в Азию упали до самого низкого уровня с 1 апреля. Кроме того, сейчас они на 20% ниже пика, достигнутого в середине апреля, и составляют 1,72 млн баррелей в сутки, по данным Bloomberg, которое отслеживает движение танкеров. Даже если вся нефть на судах, которые сейчас не указывают свой пункт назначения, прибудет в Азию, объем поставок все равно окажется самым низким за период после марта, указывает агентство.

Сокращение экспорта и цен на нефть приводит к падению поступлений в российский бюджет, которые постепенно возвращаются к довоенному уровню.

Азиатские страны, прежде всего Индия и Китай, стали палочкой-выручалочкой для нефтяных компаний и бюджета России после того, как она вторглась в Украину и страны ЕС резко сократили закупки ее нефти, а США и Великобритания ввели эмбарго. Но если с середины апреля по середину июня поставки в Азию составляли 2–2,1 млн баррелей в сутки, то с начала июля они держались на уровне около 1,8 млн, а за неделю по 12 августа сократились до 1,72 млн.

При этом китайский импорт, превышавший в мае — начале июня 1,2 млн баррелей в сутки, с середины июля держится на уровне 0,81 млн и ниже, составив в последнюю неделю 0,76 млн. За неделю по 25 февраля, когда началась война, китайские закупки составили 0,67 млн баррелей в сутки.

В целом, российский морской нефтяной экспорт стабилизировался в последние недели на уровне 3,2–3,3 млн баррелей в сутки, что более чем на 0,5 млн ниже максимумов апреля-июня.

В августе в странах Азии наблюдается сезонный спад потребления, отмечают аналитики ПСБ. В сентябре они ждут повышения спроса на нефть в Китае на 6% по сравнению с текущим месяцем, а в Индии, где сезонный рост спроса более плавный, возможно увеличение на 10% к концу года, по их мнению.

Закупки нефти Индией и дальше будут «определяться нашими потребностями в обеспечении энергетической безопасности», — сказал на прошлой неделе журналистам представитель индийского МИДа Ариндам Багчи.

Экономика Китая, между тем, переживает трудности: рост замедляется, рынок жилой недвижимости переживает масштабный кризис, проводимая властями политика нулевой терпимости к ковиду подрывает спрос и производство. Публикация в понедельник «откровенно плохих», по оценке Societe Generale, экономических данных спровоцировала падение цен на нефть более чем на 5%.

Во вторник Brent торгуется по $93,2–96 за баррель.

Снижение нефтяных цен и экспорта ограничивает поступления в российский бюджет. В апреле–июне нефть Brent стоила $100–125 за баррель, с июньского пика она подешевела примерно на 25%. При этом российский сорт Urals продается с дисконтом более 30%, хотя скидка за сорт ESPO, поставки которого с Дальнего Востока в Китай выросли в последние полгода, меньше.

Весной поступления от экспортной пошлины в бюджет составляли на максимуме $238 млн (за неделю по 22 апреля), а за неделю по 12 августа — лишь $145 млн (расчеты Bloomberg с использованием информации Министерства финансов и данных по отслеживанию судов).

Последний показатель примерно соответствует поступлениям от экспорта нефти в начале года перед войной, когда недельный доход колебался от $119 млн до $153 млн. Правда, если оценивать средние поступления за последние четыре недели (для сглаживания колебаний), сейчас Россия все еще получает примерно на $30 млн в неделю больше, чем в январе–феврале.

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