В Беларуси рекордно упало сельхозпроизводство 5 16.08.2022, 18:36

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Есть проблемы с молоком, зерном и яйцами.

Сельское хозяйство продолжает тормозить рост экономики. Производство в этой отрасли в январе-июле снизилось на 10,4% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Белстат. Снижение производства происходит на фоне сокращения производства курятины, молока, яиц. Также по сравнению с прошлым годом наметились проблемы со сбором зерна, пишет «Зеркало».

По данным Белстата, в январе-июле сельхозпроизводство во всех категориях хозяйств упало на 10,4% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. Месяцем ранее снижение было на уровне 3%.

Проблемы с молоком и курятиной

В сельхозхозяйствах в январе-июле упало производство скота и птицы в живом весе — до 1008,6 тыс. тонн (годом ранее — 1 047,5 тыс. тонн), молока — 4 605,6 тыс. тонн (годом ранее — 4 606,1 тыс. тонн), яиц — до 2017,4 млн штук (годом ранее — 2 060,8 млн штук).

На 1 августа в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота (годом ранее — 4,2 млн).

Численность свиней на начало августа составила 2,3 млн голов (годом ранее — 2,5 млн голов).

Трудности с уборкой зерна

Что касается уборки зерна, то на начало августа сельхозорганизации намолотили 1,7 млн тонн. Средняя урожайность — 38,3 центнера с одного гектара убранной площади. За аналогичный период прошлого года на 1 августа было намолочено зерна 3,2 млн тонн (при средней урожайности 32,6 центнера).

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