Чиновники решили еще больше разогнать инфляцию 1 17.08.2022, 17:02

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Лукашисты обсуждают меры, которые приведут к сокращению ассортимента.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выступило с предложением ограничить 5% совокупные бонусы, которые торговые объекты получают от производителей и поставщиков. Дело в том, что торговые сети получают от поставщиков бонусы за большие объемы закупок, в итоге товары им достаются по более выгодной цене, чем тем, кто берет меньшие объемы, сообщает «Еврорадио».

«Отсутствие у отечественного производителя возможности выплаты торговой сети бонусов и иных видов вознаграждения может являться причиной отказа от получения отечественных товаров, что, в свою очередь, ведет к уменьшению доли продажи отечественных товаров», — объясняют свою позицию чиновники.

Также их не устраивает, что бонусы создают «механизм ухода от ограничений, установленных государственным органом, осуществляющим регулирование цен», а также нюансы при производстве для магазинов товаров под их торговыми марками.

Если поправки в законодательство будут приняты, предупреждают в МАРТ, торговые сети будут повышать цены на другие товары, чтобы «сохранить объем выручки на прежнем уровне и обеспечить положительный уровень рентабельности».

К каким результатам может привести принятие изменений? МАРТ пишет, что разгонится инфляция, сократится ассортимент товаров, ухудшится торговое обслуживание, вырастет импорт. Также упоминаются снижение финансовой устойчивости и платежеспособности организаций торговли, уменьшение розничного товарооборота и налоговых поступлений.

Проект изменений в законах будут обсуждать до 26 августа.

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