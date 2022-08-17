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Ученые создали лабораторию, которая возродит сумчатого волка

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  • 17.08.2022, 17:13
Ученые создали лабораторию, которая возродит сумчатого волка

Проект включает в себя несколько сложных этапов.

Исследователи из Университета Мельбурна создали лабораторию для возрождения тилацина или сумчатого волка (Thylacinus cynocephalus), исчезнувшего около 100 лет назад. Проект привлек финансирование в размере $10 млн от американской компании Colossal Biosciences, занимающейся редактированием ДНК и работающей над возрождением шерстистого мамонта, пишет «Хайтек».

Проект включает в себя несколько сложных этапов. Сначала исследователям нужно создать подробный геном вымершего животного и сравнить его с ДНК его ближайшего живого родственника — жирнохвостой сумчатой мыши (Sminthopsis crassicaudata). Потом они возьмут живые половые и стволовые клетки от представителей этого вида и изменят все участки генома, которые отличаются от сумчатого волка.

Хроника наблюдений за последними тилацинами в зоопарке

После внесения генетических изменений можно будет создать эмбрион, который сможет выносить сумчатая мышь. Хотя она намного меньше взрослого волка, все сумчатые рождаются размером с рисовое зернышко. Это означает, что даже сумчатое животное размером с мышь может служить суррогатной матерью для гораздо более крупного тилацина.

Тилацин — сумчатое животное размером с койота исчез около 2 тыс. лет назад практически везде, кроме австралийского острова Тасмания. Как единственный сумчатый высший хищник, живший в наше время, он играл ключевую роль в своей экосистеме. Европейские поселенцы на острове обвиняли сумчатых волков в гибели домашнего скота и активно охотились на них. Последний тилацин, живущий в неволе, умер в 1936 году в зоопарке «Бомарис» в Тасмании.

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