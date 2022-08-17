Первая страна ЕС полностью закроет въезд для россиян 14 17.08.2022, 20:10

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Ранее эта страна прекратила выдавать гражданам РФ временные виды на жительство и учебные визы.

Первая страна Евросоюза опускает «железный занавес» для российских граждан, не дожидаясь решения по седьмому пакету санкций, куда ряд европейских стран предлагают включить запрет на выдачу виз.

Власти Эстонии, уже объявившие, что не будут пускать в страну россиян по эстонским шенгенским визам, намерены расширить ограничения и на визы, выданные в других странах. Об этом в среду сообщил ERR замминистра внутренних дел республики Вейко Комусаар.

По его словам, эта инициатива будет формализована до конца текущей недели. И в правительстве препятствий для ее реализации не видят.

Соглашения ЕС позволяют запрещать въезд по визам, выданным другими странами, заявил глава МВД Урмас Рейнсау. «Законодательство ЕС позволяет странам запрещать въезд даже гражданам ЕС. Мы все помним, как были закрыты не только внешние, но и внутренние границы», — сказал он, имея в виду ограничения в период пандемии.

Основанием для таких решений могут быть не только соображения здравоохранения, но и угроза общественному порядку и безопасности, что как раз имеет место в данном случае, сказал Райнсау.

Исключение будет сделано лишь для россиян, которые посещают родственников в Эстонии, либо имеют долгосрочный вид на жительство, а также дипломатов, сотрудников транспортных компаний и лиц, которые соответствуют критериям для получения гуманитарных виз.

Число россиян в ЕС, «к сожалению», продолжает расти и на первой неделе августа достигло 850 тысяч, сообщил Райнсау, добавив, что требуется общеевропейский запрет на визы, работа над которым уже ведется.

Ранее Эстония прекратила выдавать гражданам РФ временные виды на жительство и учебные визы, а также ввела ограничения на краткосрочное трудоустройство.

В среду эстонские власти, ссылаясь на ремонт улиц и изменение схемы дорожного движения, на три месяца закрыли для грузовиков пограничный переход в Нарве — крупнейший из трех пунктов пропуска на границе с РФ, способный принимать до 7 тысяч человек в день.

Крупногабаритный транспорт будут перенаправлять в другие пункты пропуска — «Койдула» и «Лухамаа» (со стороны России — «Куничина Гора» и «Шумилкино» в Псковской области). Однако их пропускная способность значительно меньше - 2 и 4 тысячи человек в день.

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