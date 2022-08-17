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В Минске сместили время запрета движения для мотоциклов по проспекту

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  • 17.08.2022, 22:02
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В Минске сместили время запрета движения для мотоциклов по проспекту

В начале месяца неожиданно часть проспекта Независимости закрыли.

В начале месяца неожиданно часть проспекта Независимости закрыли для мотоциклистов в ночное время. Появились соответствующие знаки с табличкой, указывающей на время — с 21:00 до 6:00. Сегодня в Минской ГАИ сообщили, что время запрета изменили, сместили на час: ограничения отныне действуют с 22:00 до 6:00.

Под действие новых знаков попадает участок проспекта от площади Победы до улицы Свердлова.

Очевидно, что поводом для принятия таких мер стал именно резкий и громкий звук, который издают некоторые мотоциклы во время движения. На этот шум неоднократно жаловались и наши читатели, живущие не только на проспекте Независимости и прилегающих улицах, но и практически на всех крупных прямых проспектах и улицах столицы. Мотоциклисты, которые ездят на более тихих байках, высказывали недовольство: мол, оказываются жертвами обстоятельств, политики «все под одну гребенку».

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