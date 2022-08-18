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ВОЗ: В мире стремительно растет смертность от COVID-19

  • 18.08.2022, 1:00
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ВОЗ: В мире стремительно растет смертность от COVID-19

Доминирующим штаммом остается «Омикрон».

В мире начала стремительно расти смертность от COVID-19. За последние четыре недели количество зарегистрированных летальных случаев увеличилось на 35%.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, за неделю в мире зафиксировали около 15 тысяч смертей от коронавируса:

«15 тысяч смертей в неделю – это абсолютно неприемлемо, когда мы имеем все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Мы все устали от этого вируса и устали от пандемии. Но вирус не устал от нас».

Гебреисус добавил, что на данный момент доминирующим штаммом коронавируса остается «Омикрон».

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