ВОЗ: В мире стремительно растет смертность от COVID-19
- 18.08.2022, 1:00
- 1,346
Доминирующим штаммом остается «Омикрон».
В мире начала стремительно расти смертность от COVID-19. За последние четыре недели количество зарегистрированных летальных случаев увеличилось на 35%.
Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
По его словам, за неделю в мире зафиксировали около 15 тысяч смертей от коронавируса:
«15 тысяч смертей в неделю – это абсолютно неприемлемо, когда мы имеем все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Мы все устали от этого вируса и устали от пандемии. Но вирус не устал от нас».
Гебреисус добавил, что на данный момент доминирующим штаммом коронавируса остается «Омикрон».