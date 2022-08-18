закрыть
18 августа 2022, четверг, 6:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кремль просит визу в США для Лаврова

  • 18.08.2022, 4:00
  • 4,464
Кремль просит визу в США для Лаврова
Сергей Лавров

В конце февраля США ввели санкции в отношении главы МИД РФ.

Россия требует от США обеспечить беспрепятственный доступ российской делегации к участию в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом в среду, 17 августа заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает российский «Интерфакс».

«Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН.

США в последние годы не раз создавали нам сложности с рабочими поездками, в том числе, и по ооновской линии. Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», — заявил Антонов.

«Завтра у меня будет очередной визит в госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему, проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке», — добавил посол.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип