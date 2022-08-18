Кремль просит визу в США для Лаврова
- 18.08.2022, 4:00
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В конце февраля США ввели санкции в отношении главы МИД РФ.
Россия требует от США обеспечить беспрепятственный доступ российской делегации к участию в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом в среду, 17 августа заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает российский «Интерфакс».
«Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН.
США в последние годы не раз создавали нам сложности с рабочими поездками, в том числе, и по ооновской линии. Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», — заявил Антонов.
«Завтра у меня будет очередной визит в госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему, проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке», — добавил посол.