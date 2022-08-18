Оружие, которым хвастается Путин, неэффективно 18.08.2022, 9:51

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ВПК России безнадежно устарел.

На форуме «Армия-22», который проводят в стране-агрессоре России, показывают якобы высокоэффективное российское оружие. На самом же деле оно устаревшее и неэффективное, а новых разработок военно-промышленный комплекс оккупантов не выдает.

Об этом сообщили на Facebook-странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там подчеркнули, что настоящие возможности вооружения оккупационной армии России продемонстрировала война в Украине.

ВПК агрессоров до сих пор пользуется советскими достижениями, по сравнению с западными аналогами они отсталые.

«Производство вооружения РФ зависит от западной электроники и предприятий из Украины. Ни к первому, ни ко второму доступ россияне получить не могут. ВПК РФ приходит в упадок, как и другие отрасли российской экономики, – предприятия простаивают, работники остаются без работы», – говорится в сообщении.

В СтратКоме также отметили, что руководство российской армии подвергает своих же солдат смертельной опасности, отправляя их на войну в Украину на устаревшей технике.

«Трофейная российская техника – с производственным браком, а следовательно, РФ подвергает своих же солдат опасности при ее эксплуатации. А серия пожаров и взрывов на предприятиях ВПК свидетельствует о намерениях чиновников скрыть реальное состояние отрасли», – добавили в учреждении.

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