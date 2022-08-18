В Крыму снова что-то горит 12 18.08.2022, 16:24

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Не исключено, что это очередной склад вражеских боеприпасов.

В четверг, 18 августа, в Крыму в очередной раз раздались взрывы - снова было слышно «хлопок», а с места попадания в объект в небо поднимается столб густого черного дыма.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале.

«В Крыму снова что-то горит. На северо-западе у поселка Межводное», - написал он.

На опубликованном видео виден не только дым, но и слышны звуки, похожие на звуки детонирующих снарядов – не исключено, что был уничтожен очередной склад вражеских боеприпасов, пишет «Апостроф».

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