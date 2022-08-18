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Киркоров испугался, когда ему прокричали «Слава Украине» в США

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  • 18.08.2022, 22:06
  • 9,204
Киркоров испугался, когда ему прокричали «Слава Украине» в США

Видеофакт.

Российский певец и ярый фанат Путина Филипп Киркоров отправился в США. Там он эпично испугался, когда ему прокричали «Слава Украине».

Реакцию путиниста сняли на видео, оно уже появилось в социальных сетях.

Так, скандальный певец, который открыто поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и прославляет Путина, отправился в Лас-Вегас. Судя по всему, Киркоров любит кремлевский режим только на словах, он часто ездит за границу и наслаждается всеми прелестями жизни без санкций, которые сильно бьют по стране-агрессору.

В США путинист балует себе дорогими блюдами и лакомится стейками за 100 долларов. Но едва ли теперь Киркоров сможет полностью расслабиться. Когда люди заметили певца и прокричали ему «Слава Украине», он заметно напрягся. Фанат кровавого диктатора эпично испугался и выпучил глаза.

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