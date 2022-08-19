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Лукашенко снова сделал безумное заявление по COVID-19

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  • 19.08.2022, 12:54
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Лукашенко снова сделал безумное заявление по COVID-19

Диктатор фактически призвал отказываться от вакцины.

В ближайшее время в Беларуси начнут разливать свою вакцину от COVID-19. Об этом 19 августа заявил Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

«Мы докупили в те времена маски, средства защиты, что министр меня спрашивает: что делать с этим. В ближайшее время свою вакцину начинаем разливать. Но еще раз говорю: излишне не парьтесь. Если ведешь нормальный образ жизни, тебе не надо бояться болезней», — заявил он.

По его мнению, тот, кто хочет жить, следит за своим здоровьем.

Ранее он неоднократно называл пандемию «коронопсихозом» и утверждал, что от коронавирусы умирают те, кто страдает хроническими заболеваниями. С начала пандемии в Беларуси по официальной статистке умерли 7118 человек — это данные на 1 июля этого года, с тех пор новая статистика не публиковалась. По данным независимых экспертов и белорусских медиков умерших может быть в десятки раз больше.

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