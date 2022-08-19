После США Киркорова испугали и во время отдыха в Монако

После США Киркорова испугали и во время отдыха в Монако38
- 19.08.2022, 13:39
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Российского артиста спросили: «Чей Крым?».
Российский певец Филипп Киркоров, поддержавший войну в Украине, сейчас отдыхает в Монако. Среди белого дня на улице неравнодушние жители города обложили его матами за пророссийскую позицию.
Прохожий, увидев Киркорова, последовал за ним с телефоном в руках. Он спросил у путиниста: «Чей Крым?» Но артист никак не отреагировал, он продолжил не спеша идти.
Мужчина также сказал Киркорову ехать в его «Засранск» (Россию, - ред.) и отдыхать там, а в Монако ему делать нечего: «Пока в Украине детей губят, ты в Монако отдыхаешь?».
Затем в ситуация вмешалась женщина, назвав Филиппа Бедросовича крысой. Она предложила показать ему мальчика из Украины, пострадавшего из-за войны, но и на это Киркоров не отреагировал.
«Стыдно в глаза посмотреть, г*ндон?», - добавила женщина.
Напомним, ранее путинист Киркоров эпично испугался, когда ему прокричали «Слава Украине!» в США.