Астрономы получили невероятный снимок Сатурна 19.08.2022, 14:43

Фото сделано во время наибольшего сближения планеты с Землей.

В минувшие выходные известный американский астрофотограф Эндрю Маккарти, сделал нереальную фотографию Сатурна, пишет BGR (перевод - «Фокус»).

В воскресенье во время ежегодного космического события, известного как «противостояние», наша планета оказалась на одной линии между Сатурном и Солнцем. Сатурн находился на кратчайшем в этом году расстоянии от Земли — 8.86 астрономических единиц, что составляет 1325,4 млн. км.

Маккарти сделал снимок с крыши гаража в Южной Калифорнии после того, как выехал из своего дома в Аризоне. Ранее он уже делал потрясающие изображения Луны, а также некоторые удивительные фотографии Солнца и Международной космической станции.

Сделанное Эндрю Маккарти фото Сатурна

Однако последняя фотография Сатурна — одна из самых впечатляющих фотографий, которыми он когда-либо делился. Он опубликовал снимок в своем Twitter и Instagram и привлек много внимания. А все потому, что изображение выглядит эффектно, демонстрируя планету и ее кольца во всех деталях.

- Фотосъемка планет сильно отличается от многих других видов небесной фотографии, потому что сами планеты очень маленькие. Воздушные потоки просто накладываются на изображение Сатурна и Юпитера и полностью скрывают детали, — объяснил Маккарти.

Новая фотография немного нечеткая, учитывая, что она не была сделана с помощью таких мощных телескопов, как Джеймс Уэбб или Хаббл, но она по-прежнему отлично демонстрирует красоту планеты.

Для полученная снимка Маккарти использовал две камеры, чтобы сделать более 100 000 фотографий. Затем он объединил изображения, чтобы создать потрясающее фото, на котором изображены знаменитые кольца планеты на фоне ночного неба и некоторые из ее многочисленных лун, напоминающих звезд.

Как отмечают эксперты, на самом деле любой может сфотографировать Сатурн с помощью подходящего оборудования. Маккарти использует мощную аппаратную систему для съемки фотографий, особенно тех, которые сосредоточены вокруг Солнца. Но астрофотографию могут освоить и новички.

- Занятие астрофотографией означает страстное желание исследовать небо, представляя себе великолепную фотографию, которую потом стремишься получить в реальности, — отметил Маккарти.

Новая фотография Сатурна — отличное напоминание о том, как прекрасен космос. Это также отличное напоминание о таланте Маккарти. Он умеет делать одни из самых впечатляющих фотографий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».