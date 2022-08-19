закрыть
19 августа 2022, пятница, 16:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США установили рекорд по экспорту нефти

4
  • 19.08.2022, 16:07
  • 1,016
США установили рекорд по экспорту нефти

Впервые в истории экспорт нефти из Америки превысил 5 миллионов баррелей в сутки.

Американская нефть льется на мировой рынок с рекордной скоростью, пишет Finanz. Впервые в истории экспорт нефти из США превысил 5 млн баррелей в сутки, что вдвое больше, чем августе-21, следует из данных EIA.

Почти три четверти американского нефтяного экспорта обеспечивают баррели из стратегического резерва, распродажу которого тремя указами санкционировал президент Джо Байден. Последним из них, подписанным в июле, Байден поручил реализовать дополнительно 20 миллионов баррелей.

За последний год резерв «похудел» на 165 млн баррелей, растеряв четверть нефти, которую Штаты копили с 1970х годов.

Распродажа стратегического сырья временная: нефть из госхранилищ уже осенью заменят сланцевые компании, с которыми достигнута договоренность о существенном увеличении добычи, рассказывал ранее спецпредставитель Белого дома по энергетике Амос Хохштайн.

По его словам, до конца года американские нефтяники увеличат поставки на 1 млн баррелей в сутки. В результате добыча в США может вернуться к рекордным 13 млн баррелей в день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников