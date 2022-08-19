США установили рекорд по экспорту нефти

США установили рекорд по экспорту нефти4
- 19.08.2022, 16:07
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Впервые в истории экспорт нефти из Америки превысил 5 миллионов баррелей в сутки.
Американская нефть льется на мировой рынок с рекордной скоростью, пишет Finanz. Впервые в истории экспорт нефти из США превысил 5 млн баррелей в сутки, что вдвое больше, чем августе-21, следует из данных EIA.
Почти три четверти американского нефтяного экспорта обеспечивают баррели из стратегического резерва, распродажу которого тремя указами санкционировал президент Джо Байден. Последним из них, подписанным в июле, Байден поручил реализовать дополнительно 20 миллионов баррелей.
За последний год резерв «похудел» на 165 млн баррелей, растеряв четверть нефти, которую Штаты копили с 1970х годов.
Распродажа стратегического сырья временная: нефть из госхранилищ уже осенью заменят сланцевые компании, с которыми достигнута договоренность о существенном увеличении добычи, рассказывал ранее спецпредставитель Белого дома по энергетике Амос Хохштайн.
По его словам, до конца года американские нефтяники увеличат поставки на 1 млн баррелей в сутки. В результате добыча в США может вернуться к рекордным 13 млн баррелей в день.