Как санкции ЕС ударили по белорусской деревообработке 19.08.2022, 16:27

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Лукашисты в панике.

Чиновники пока не нашли рынки для экспорта пеллет, которые раньше активно поставляли в ЕС, но из-за санкций поставки на этот рынок прекратились, пишет zerkalo.io.

Сейчас Минлесхоз ищет альтернативные рынки сбыта этой продукции, сообщается со ссылкой на главу этого ведомства Александра Кулика. Напомним, Беларусь из-за санкций сократила объем лесозаготовки.

Пеллеты используют для отопления помещений. Они были изобретены и запатентованы в 1976 году Рудольфом Гуннерманом сначала как способ утилизации опилок и стружек: в спрессованном виде их удобнее транспортировать. Попутно выяснилось, что их еще экономически выгодно сжигать в котельной.

«Естественно, после введения санкций произошло в объемных показателях снижение. В июле мы отгрузили в такие страны, как Китай, Азербайджан, Иран, Узбекистан», — убежден министр.

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