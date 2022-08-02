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Врач Никита Соловей: В Беларуси — новый всплеск заболеваемости COVID-19

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  • 2.08.2022, 9:44
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Врач Никита Соловей: В Беларуси — новый всплеск заболеваемости COVID-19

Известный доктор назвал тех, кто попадает в группу риска.

Бывший главный инфекционист Минска Никита Соловей предостерегает и предупреждает: опыт его последних дежурств в инфекционной больнице показывает, что в Минске вновь начался постепенный рост заболеваемости COVID-19. Необходимо предохраняться и обязательно прививаться.

По словам врача, все большее число пациентов, имеющих клинические проявления острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, насморк, боли в горле, дискомфорт в грудной клетке, одышка и т.д.), получают при обследовании положительный результат теста на коронавирус.

Среди тех, кого приходится госпитализировать, по-прежнему преобладают непривитые люди из группы риска.

Отдельная группа пациентов, по словам Соловья — это лица с серьезной сопутствующей патологией (сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, плохо контролируемой артериальной гипертензией, хронической обструктивной болезнью легких и др.). У них коронавирусная инфекция протекает лишь с лихорадкой и интоксикацией, без серьезного непосредственного поражения легких, однако приводит к обострению уже имевшихся ранее заболеваний.

По словам известного врача, «вновь становятся актуальными простые средства сдерживания распространения инфекции, доказавшие свою эффективность в сотнях исследований, — ношение масок в местах массового скопления людей, особенно в ограниченных замкнутых пространствах, ограничение посещения людных мест без крайней необходимости, гигиена рук, социальное дистанцирование». И, конечно, вакцинация как основа всего.

«И если вам (часто по незнанию) говорят, что при каком-то состоянии противопоказана вакцинация против COVID-19, — сомневайтесь. Наоборот, практически любая хроническая патология увеличивает риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, и польза вакцинации при этом однозначна», — пишет Никита Соловей.

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