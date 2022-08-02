Ученые: Сладкий вкус стимулирует творческое мышление 2.08.2022, 15:41

И дело вовсе не в сахаре.

Ученые из Университета Северного Техаса, США, провели несколько тестов, в рамках которых участники дегустировали разные вкусы. Специалисты хотели установить, как чувственное восприятие вкуса влияет на нашу работу и творческие способности.

Как оказалось, сладкий вкус действительно влиял на креативность людей. Но дело было не в том, что сахар поступал в кровь. Эффект оказывал именно вкус. Ученые считают, что связь с творчеством обусловлена тем, как люди ассоциируют сладкий вкус с позитивным опытом и ситуациями, пишет techinsider.

Поскольку позитивные ситуации не представляют угрозы, они позволяют нашему разуму стать более открытым, сказала ведущий исследователь доктор Ли дан Сюй. «Когда люди воспринимают природу ситуации позитивно, без угрозы, они готовы подойти к делу с исследовательским подходом, который позволяет придумывать новые идеи», — сказала доктор Сюй. Напротив, аналитические задачи, требующие внимания к деталям, требуют более узкого и жесткого фокуса.

Авторы исследования также отмечают, что человеку не обязательно чувствовать бодрость после шоколадки, сладкий вкус действует как сигнал к более вдохновенному мышлению из-за эволюции и истории современного человечества.

«Сладкий вкус может независимо влиять на творчество из-за ассоциаций, которые у людей возникают с ощущением сладости. Такую пищу часто употребляют в позитивной обстановке, например, когда вы ищете утешения, во время праздников (например, дней рождения) или семейных/дружеских встреч. Эволюционно же сладость также считается самым приятным вкусом в природе и говорит о том, что плод безвреден», — пишут ученые.

Из-за этих положительных ассоциаций, которые люди развивали в течение длительного периода времени, сладость превратилась в позитивный сигнал.

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