В Украине арестовали активы компании, записанной на дочь белорусского олигарха 5 2.08.2022, 16:45

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Об аресте активов компании стало известно только сейчас.

В Украине правоохранительные органы арестовали активы частной компании "Санта Холод Украина". Она зарегистрирована на кипрскую компанию "Ньюрайд сервисес лимитед", чьей собственницей является Яна Мошенская, сообщает "Радыё Свобода".

Это дочь известного белорусского бизнесмена Александра Мошенского — одного из бенефициаров белорусско-немецкого предприятия "Санта Бремор".

Об аресте активов компании стало известно только сейчас, так как ее представитель обратился в суд. Фирма просит отменить арест счетов, чтобы оплатить коммунальные услуги, охрану, а также топливо. Однако суд отменить арест счетов отказался.

Имущество компании "Санта Холод Украина" арестовали по уголовному делу, заведенному за злоупотребление полномочиями должностного лица и финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Как отмечает устав компании, основным видом ее деятельности была переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. Также компания Яны Мошенской имела лицензии на переработку и консервирование овощей и фруктов, на оптовую и розничную торговлю продуктами питания и офисной мебелью, финансовый лизинг, аренду и управление собственным или арендованным имуществом и даже разработку строительных проектов.

До 7 декабря 2020 года единственным бенефициаром украинской компании был Александр Мошенский. Ему же принадлежала и кипрская компания, на которую оформли украинский бизнес.

Но теперь собственницей кипрской компании обозначена Яна Мошенская, его дочь. В документах компании указано, что Мошенская живет в Лимассоле. Сама она в соцсетях пишет, что живет в Великобритании.

Белорусские компании в Украине начинали менять состав бенефициаров в связи с санкциями ЕС против их собственников или учредителей. Мошенский, кстати, под санкции ЕС не попал, хотя несколько раз его включали в черновые санкционные списки. В 2022 году его имя вычеркнули из шестого пакета санкций ЕС благодаря покровительству Венгрии.

В Украине у Мошенского есть еще две компании. "Санта Украина" — это дочерняя компания "Санта Бремор" и дистрибьютор ее продукции в Украине.

В 2012 году Мошенский зарегистрировал в Украине ООО "Екотехнік Велика Добронь". Оно занимается строительством электростанций. Им построена солнечная электростанция в деревне Большая Добрань Ужгородского района Закарпатской области и фотогальваническая электростанция в городе Бар Барского района Винницкой области.

О счетах этих двух компаний пока ничего не известно.

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