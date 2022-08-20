Тройная атака на базы РФ в Крыму: что известно о взрывах в Евпатории, Севастополе и Керчи

Тройная атака на базы РФ в Крыму: что известно о взрывах в Евпатории, Севастополе и Керчи2
- 20.08.2022, 8:32
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Опубликована карта.
В оккупированном Крыму второй день срабатывает ПВО. В пятницу, 19 августа «бавовна» расцветала трижды – в Евпатории, Севастополе и Керчи.
Сайт obozrevatel.com подвел итоги «бавовны сорта Крымска» за день. Демонстрируем на карте, где на украинском полуострове срабатывало ПВО оккупантов.
Вечером в пятницу система противовоздушной обороны захватчиков сработала возле Евпатории над поселком Заозерное. Об этом сообщил так называемый «советник главы Крыма» Олег Крючков в Telegram. Он заявил, что якобы были сбиты два украинских беспилотника.
Соответствующие кадры вспышек были опубликованы крымскими и украинскими каналами в Telegram.
Спустя время взрывы прогремели также в Севастополе и в Керчи.
«Бавовна» в Севастополе произошла около 21:30, взрывы были слышны во всех районах города. О них сообщали Telegram-каналы. В сети также показали фото и видео.
Несмотря на то, что Крючков в Telegram написал, что остров якобы находится под надежной защитой, в сети началась истерика, россияне предполагали, что ВСУ якобы перед Днем Независимости «локальным обстрелом в Крыму повышают боевой дух».
В небе над Керчью тоже было неспокойно. О взрывах в городе сообщили в местных телеграмм-каналах.
Украинские СМИ заявляют о большом расходе боеприпасов в российских ПВО в Севастополе, Евпатории и Керчи.
Напомним, 18 августа на военном аэродроме «Бельбек» на северо-западе Севастополя прогремели мощные взрывы. Они были настолько сильными, что их слышали во всех районах города и в ближайших населенных пунктах.
Также вечером 18 августа взрывы прогремели возле Керченского моста в оккупированном Крыму.