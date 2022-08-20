ISW: Новые взрывы в Крыму и Херсонской области вводят Россию в панику
- 20.08.2022, 8:40
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Оккупанты не верят в безопасность своего тыла.
Недавние взрывы, прогремевшие в Крыму и Херсонской области, снижают уверенность России в безопасности российских тыловых районов.
Об этом говорится в отчете американского (Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что сообщения об ударах по российских объектах в Крыму и Старом Осколе «были преувеличены». Однако, согласно спутниковым снимкам, оккупанты начали готовиться к новым ударам – перевозить боеприпасы и технику ближе к полям и лесам.
Также эксперты не видели на снимках какие-либо повреждения на авиабазе в Бельбеке и аэродроме в Старом Осколе.
В комментарии Институту неназванный представитель оккупантов в Запорожской области подтвердил, что российская ПВО сбила над Крымским мостом не ракету, а БПЛА.
Видео, которые распространялись по российским чатам в соцсетях, якобы ударов по Бельбеке являются переработанными роликами, что указывает «на большую панику» среди русских.
Среди российских властей и самого населения растет беспокойство о безопасности в Крыму, на что указывает, например, установление врагом блокпостов в Севастополе для выявления диверсантов.
Некоторые российские блогеры решили, что таким образом Украина «прощупывает» системы ПВО и ПРО полуострова.