Стали известны подробности гибели дочери главного идеолога «русского мира» Александра Дугина 21.08.2022, 9:30

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Взрыв в автомобиле произошел под днищем транспорта.

Российские силовики расследуют гибель дочери рашистского идеолога и консультанта Путина Дарьи Дугиной.

Кремлевские СМИ пишут, что гибель произошла в результате подрыва автомобиля, передает УНИАН.

По информации очевидцев, взрыв в автомобиле, за рулем которого была Дарья Дугина, произошел под днищем транспорта. После этого внедорожник охватило пламя, он съехал с дороги и влетел в постройку около трассы.

Согласно другой версии, взрывчатку под джип Дугиной подложили уже на парковке фестиваля «Традиция». Приехав на площадку, неонацист вместе со своей дочерью припарковали авто на той, где въезд был свободным. Камер вокруг нее не было.

Знакомый погибшей Андрей Краснов подтвердил, что машина принадлежит ее отцу – Александру Дугину.

Сейчас пропагандисты активно продвигают гипотезу, что автомобиль с Дугиной якобы подорвали украинские «националисты». По этому поводу уже высказались подконтрольные Кремлю Пушилин и Рогов (последний «возглавил» «военно-гражданскую администрацию» оккупированной части Запорожья).

Российские боевики утверждают, что целью атаки могла быть как сама девушка, так и ее отец.

Напомним, что в Подмосковье подорвали джип Land Cruiser Prado Дарьи Дугиной - дочери известного российского «философа» и путинского пропагандиста Александра Дугина.

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