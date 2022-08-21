Что говорил о войне в Украине путинский идеолог Дугин, дочь которого подорвали в Подмосковье 21.08.2022, 11:22

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Александр Дугин

Фото с сайта novosti-n.org

Западные СМИ называют его «серым кардиналом» российского диктатора.

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвали автомобиль дочери российского философа Александра Дугина Дарьи. Дугин является главным идеологом «русского мира», он неоднократно кровожадно высказывался в адрес украинцев, заявляя, что их нужно убивать.

Его дочь также делала уничижительные заявления об Украине, подобные отцовским. OBOZREVATEL собрал в сети главные заявления Александра Дугина о войне против украинцев, которую развязала РФ.

– «Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю», – заявлял Дугин еще в самом начале войны Украины и РФ. Уже тогда он начал продвигать нарратив про «киевскую хунту» и необходимость «защиты юго-востока Украины от неонацистов».

– «Территорию от Одессы до Харькова мы освободим и так или иначе присоединим. Это уже не обсуждается. Западная Украина в составе Польши на первый взгляд – это приемлемо. Нам – наше, а вторая половина несостоявшейся Украины отходит туда, о чем мечтали ее власти», – говорил Дугин, которого западная пресса называет «серым кардиналом» российского диктатора Владимира Путина.

– Он яро поддерживает полномасштабную войну против Украины, которую в РФ окрестили «специальной военной операцией», заявляя, что «спецоперация России на Украине является вызовом однополярному миру, по ее результатам будет установлен новый миропорядок».

– «Наши солдаты не вернутся домой, пока не будут уничтожены цели, поставленные по всей стране, и не будет установлена безопасность, или пока Зеленский не сдастся», – заявлял идеолог «русского мира».

– При этом вариант проигрыша РФ в этой войне он все же рассматривал, отмечая, что он якобы недопустим и опасен для всего мира. «Мы не можем проиграть эту войну. В противном случае весь мир превратится в большой огонь», – говорил Дугин.

«О философском смысле СВО. СВО неразрывно связана с таким концептом как «конец истории», – добавлял он.

– Дугин всячески оправдывал начало полномасштабного вторжения РФ в Украину, пытаясь обелить Путина и доказать, что его якобы вынудили это сделать.

«Путин пошел на военную операцию только потому, что другого выхода не осталось. Он следовал единственной линии, которая была возможна. Поэтому он не просто колебался и медлил, он вообще не хотел ни военной операции, ни выхода из современной западной цивилизации. Когда он прямо и честно говорит о своих желаниях, ему не верят. Считают дезинформацией. А Путин говорит чистую правду. Здесь неизбежная и совершенно логически оправданная оборона», – отмечал он.

– Идеолог путинской России сыпал обвинениями в сторону западных партнеров Украины. Он говорил, что «западные политики перестали поднимать тему мирных переговоров. Для них существует только агрессивная поддержка киевского режима, доживающего свои последние дни».

При этом Дугин угрожал, что «процесс отрезвления Европы будет очень болезненным, может быть, даже революционным. Отношение к Украине станет более нейтральным, но останется ангажированным. Политики попытаются удерживать баланс и вести диалог, может быть, не напрямую, а через нейтральные страны, например, через Турцию».

– Отметим, что в 2014 году Дугин заявил следующее: «Если Россия потеряет Донбасс, она потеряет Крым. Если она потеряет Крым, она потеряет саму себя».

– А в прошлом году философ заявил, что «Россия не враг Украины», а для РФ лучше всего «иметь дружественную Украину, состоящую их двух народов». Тогда он говорил, что РФ якобы не хочет приносить вред украинскому народу и разрушить украинскую государственность.

Дугин уверял, что «власть в Киеве антиукраинская», а инициативы против русского языка, на самом деле направленные на укрепление роли украинского, якобы разрушают Украину.

Напомним, что еще в 2014-м Дугин принимал активное участие в консультировании пророссийских террористов на востоке Украины.

Напомним, в Подмосковье вечером 20 августа взорвали автомобиль дочери российского философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина – Дарьи Дугиной. По предварительной информации, она погибла на месте.

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