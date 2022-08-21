Завод «БелДжи» оказался в патовой ситуации 2 21.08.2022, 12:00

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Большой вопрос, продолжат ли китайцы в условиях санкций поставлять комплектующие в Беларусь.

Недавнее признание министра промышленности очертило патовую ситуацию, в которой оказался завод «БелДжи». «Салідарнасць» напоминает, какие планы на него были 5 лет назад и чем они обернулись.

Вышел ли «БелДжи» на рентабельность? Постоянные манипуляции цифрами

Новый завод между Жодино и Борисовом торжественно открылся осенью 2017 года. Тогда Александр Лукашенко четко озвучил задачи по развитию производства:

– Мы будем увеличивать мощность в два раза. Думаю, что 60 тысяч автомобилей мы продадим и пойдем на 120 тысяч. Хочу, чтобы это предприятие было рентабельным. В противном случае получится игрушка, ваша и моя, на которую будем смотреть, радоваться и продавать 10 тысяч автомобилей в год, не имея дохода на этом предприятии.

Для выхода на рентабельность необходимо реализовывать минимум 35 тысяч автомобилей в год.

Если верить словам чиновников, самым удачным для «БелДжи» был 2021 год, когда было то ли произведено, то ли продано около 30 тысяч автомобилей. В другие годы показатели были заметно ниже. Если исходить из слов Лукашенко, то вывод очевиден: предприятие за 5 лет на рентабельность так и не вышло.

Однако директор Геннадий Свидерский заявлял журналистам другое: якобы рентабельность завода в 2019 и 2020 годах составляла около 5-6%.

При этом чиновники молчат о выплатах по китайскому кредиту, потраченном на возведение завода. По оценке бывшего вице-премьера Владимира Семашко, строительство «БелДжи» должно было обойтись в $330 млн. Оценка Свидерского традиционно более оптимистичная: якобы $250 млн.

И еще один важный момент: по словам премьер-министра Романа Головченко в Беларуси процент по кредиту на автомобиль Geely «фактически ниже уровня инфляции, все остальное компенсирует государство».

В этом году, как недавно признался министр промышленности Петр Пархомчик, завод столкнулся с грандиозными проблемами: из-за санкций Китай не хотел поставлять на предприятие машинокомплекты, пришлось подключать Лукашенко, время было упущено, поэтому в 2022-м в лучшем случае успеют собрать около 9 800 автомобилей (напомним, правитель заявлял, что для выхода на рентабельность нужно производить 35 тысяч авто).

О том, что завод вместо прибыльного бизнеса стал игрушкой Лукашенко, говорит и его выдвинутое в мае требование снизить цены на подорожавшие Geely. После этого Госконтроль заявил, что они снижены на 15% – «за счет уменьшения рентабельности как самого завода, так и прибыли его сбыточных организаций-дилеров».

Насколько «БелДжи» является отечественным автомобилем?

На открытии завода Лукашенко заявил: «Моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась». После этого госСМИ писали о машинах «БелДжи» с формулировкой «отечественные».

Выглядело это абсурдно, поскольку автомобили изначально собирали из прибывавших из Китая машинокомплектов и комплектующих. Но почти сразу после запуска завода вице-премьер Семашко утверждал, что производство якобы вышло на 50% локализации. Хотя на тот момент было известно лишь о белорусских сиденьях и радиаторах.

В прошлом году директор Свидерский вновь оптимистично оценил уровень локализации в 50%:

– И это благодаря тому, что рядом с «БелДжи» появились новые заводы – по производству силовых агрегатов, радиаторов, сидений. «Белшина» поставляет шины. Аккумуляторы белорусского и российского производства. Из Китая получаем половину комплектующих.

Однако из недавнего заявления министра Пархомчика становится очевидным, что ситуация с локализацией вовсе не такая радужная. Пожалуй, впервые было заявлено, что «как ни странно, но в этом автомобиле очень много комплектующих, которые поставляются из европейских стран». Отсюда негативное влияние санкций конкретно на «БелДжи».

В другом комментарии тот же Пархомчик фактически закрыл тему о «БелДжи» как об «отечественном автомобиле».

Спустя 5 лет после запуска «БелДжи» и слов Лукашенко об исполнении его мечты, выяснилось, что власти Беларуси и России думают… о создании «своего собственного легкового автомобиля».

– Нужны свои мосты, своя коробка, свой двигатель. Но упущено время. Весь мир живет международной кооперацией, сейчас приходится создавать свой автомобиль. Мы обсуждаем эту проблему, есть поручение президента… (Россияне) сейчас ищут платформу, на которой будут производить новый автомобиль. Примерно тем же занимаемся и мы, параллельно осуществляя работу по сборке автомобилей на «БелДжи», – сказал Пархомчик.

Об уровне локализации в 50% министр почему-то уже не вспоминал. Но сегодня, безусловно, это не главная проблема. Большой вопрос, продолжат ли китайцы в условиях санкций поставлять машинокомплекты и комплектующие в Беларусь в следующем году.

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