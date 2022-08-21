Виктор Шендерович: Война, намагниченная безумным Дугиным, крушит все по принципу домино 21.08.2022, 15:22

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Сеющий ветер пожинает бурю.

Российский писатель Виктор Шендерович прокомментировал гибель дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи Дугиной:

— Прочитал новость: убита дочь философа Дугина. Подумал: как это ужасно, когда позор отцов оплачивается жизнями их детей.

Но потом ознакомился с воззрениями и речами погибшей и подумал совсем иное.

Дарья Дугина погибла на войне с Украиной, которую изо всех сил благословляла и приближала сама. Которую - при уже пролитых реках мирной крови - публично оправдывала! А значит, эта смерть, как это ни страшно звучит, абсолютно нормальна. Это, по-своему, естественная смерть для такого человека в таких обстоятельствах. На войне как на войне, - даже если хотели убить не ее, а Дугина-старшего.

Это убийство, как все насильственные смерти с 24 февраля 2022 года, благословил Путин, развязавший эту войну. Если бы не было Бучи и Мариуполя, никого в Украине не заинтересовала бы ни эта наследственная евразийка, ни ее отец: мало ли идеологических отморозков на белом свете, мало ли кто чего говорит?

Но война делает убийство врага делом желанным и законным, она легитимизирует этот способ диалога! Сеющий ветер пожинает бурю, и в этом смысле - разве произошло что-то из ряда вон выходящее?

Ах, мы (вы) думали, что бить артиллерией по вокзалу в Краматорске - это нормально, а взрывать машины в Одинцово - табу? Ну вот, вы ошибались, оказывается. Причем, замечу, речь пока даже не идет о симметрии: взорвали бы тогда не машину Дугина, а Одинцовский рынок.

Киев причастность к покушению отрицает, но это тоже - на войне как на войне... Впрочем, кто знает: может быть Дарью Дугину и впрямь убили свои, в провокационнных целях (как минимум, странно считать это невозможным, зная путинский инструментарий).

Я не знаю правды («хуже всего дела с правдой обстоят во времена, когда все может быть правдой», - Лец, как всегда). В одном не сомневаюсь: эта смерть будет использована для нового витка ненависти к Украине и террора против последних российских либералов - тех, которые не хотели ни этой войны, ни человеческих жертв ни с какой стороны.

В этом тоже не будет ничего нового в рамках местных политтехнологий - после октября 93-го устроить зачистку Москвы от кавказцев, после Беслана отменить выборы губернаторов - это же нормально! Как же не использовать нынешний жирный случай для продвижения своей повестки? Посмотрите сегодняшнее Останкино, если не боитесь за психику...

Дна по-прежнему не видно. Война, намагниченная безумным Дугиным и развязанная циничным Путиным, рулит на несчастных евразийских просторах, валя и круша все вокруг по принципу домино.

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