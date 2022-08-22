Певица, которую задержали в Минске за песню «Океана Эльзы», не вышла после 15 суток 4 22.08.2022, 16:42

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Мерием Герасименко

Судя по всему, у Мериeм Герасименко был второй суд.

Певица Мерием Герасименко, которую задержали в Минске после выступления в баре «Банки-Бутылки», не вышла на свободу после 15 суток ареста. Судя по всему, у нее состоялся еще один суд, пишет zerkalo.io.

Информация о том, что Мерием Герасименко осудили на 15 суток, появилась в телеграм-канале «Списки задержанных» 6 августа. Точная дата суда не указана. Написано, что заседание суда состоялось предположительно с 1 по 5 августа. Статья, по которой судили исполнительницу, указана не была.

Выходит, на прошлой неделе девушка должна была выйти на свободу. Однако, как сообщил один из ее знакомых, Мерием все еще не дома.

В канцелярии суда Центрального района, куда журналисты позвонили как обычные граждане, нам сообщили, что «последнее заседание, которое у нее было, состоялось 10 августа». Девушке дали 15 суток.

— Выходит, это ее второе заседание?

— Значит, было еще одно, потому что у нас стоит дата вынесения — 10.08.

— То есть второй суд?

— Да.

Как сказали в канцелярии, судили певицу по статье 24.23 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

Напомним. 3 августа на террасе бара «Банки-Бутылки» на Зыбицкой прошел уличный концерт минской певицы Мерием Герасименко. Среди песен, которые она исполнила, были и произведения украинской группы «Океан Эльзы». В частности, песня «Обійми». Зрителей на концерт собралось много. Они публиковали видео в соцсетях, нередко со стикерами в желто-синих цветах и иными знаками поддержки Украине.

После в заведение пришли проверяющие из санстанции и МЧС. Позже стало известно, что владелец бара Андрей Жук задержан на 30 суток, а Мерием Герасименко — на 15.

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