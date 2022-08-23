Ученые нашли в Тихом океане новых удивительных животных 23.08.2022, 10:11

Только девять из этих видов известны науке.

Тихоокеанская экспедиция обнаружила десятки глубоководных видов, сообщается на сайте Музея национальной истории Великобритании.

Новые виды найдены на глубоководных равнинах зоны Кларион-Клиппертон в центральной части Тихого океана с помощью дистанционно управляемого аппарата. По словам ученых, из 55 обнаруженных экземпляров 48 принадлежали к разным видам.

Только девять из этих видов известны науке, так что после изучения животных может быть открыто до 39 потенциально новых видов. К примеру, ученые собрали четыре экземпляра морского огурца Psychronaetes, которые, скорее всего, являются представителями нового вида. Также обнаружены родственники многоножек, медуз и разнообразные кораллы.

«Мелкие животные размером с миллиметр, то есть макрофауна, чрезвычайно разнообразны на глубине. Однако у нас никогда не было достаточно информации о более крупных животных — мегафауне, из-за дефицита образцов. Это первое исследование, предполагающее, что в глубоких водах может быть большое разнообразие видов», — отметил доктор Адриан Гловер.

Зона Кларион-Клиппертон занимает более 5 млн квадратных километров в Тихом океане между Гавайями и Мексикой. Максимальная глубина в зоне составляет около 5500 метров, что почти равно высоте горы Килиманджаро. Большая часть равнин зоны покрыто минеральными образованиями размером с картофель — полиметаллическими конкрециями, которые богаты кобальтом, никелем, марганцем и медью.

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