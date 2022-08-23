Ученые нашли в Тихом океане новых удивительных животных
- 23.08.2022, 10:11
Только девять из этих видов известны науке.
Тихоокеанская экспедиция обнаружила десятки глубоководных видов, сообщается на сайте Музея национальной истории Великобритании.
Новые виды найдены на глубоководных равнинах зоны Кларион-Клиппертон в центральной части Тихого океана с помощью дистанционно управляемого аппарата. По словам ученых, из 55 обнаруженных экземпляров 48 принадлежали к разным видам.
Только девять из этих видов известны науке, так что после изучения животных может быть открыто до 39 потенциально новых видов. К примеру, ученые собрали четыре экземпляра морского огурца Psychronaetes, которые, скорее всего, являются представителями нового вида. Также обнаружены родственники многоножек, медуз и разнообразные кораллы.
«Мелкие животные размером с миллиметр, то есть макрофауна, чрезвычайно разнообразны на глубине. Однако у нас никогда не было достаточно информации о более крупных животных — мегафауне, из-за дефицита образцов. Это первое исследование, предполагающее, что в глубоких водах может быть большое разнообразие видов», — отметил доктор Адриан Гловер.
Зона Кларион-Клиппертон занимает более 5 млн квадратных километров в Тихом океане между Гавайями и Мексикой. Максимальная глубина в зоне составляет около 5500 метров, что почти равно высоте горы Килиманджаро. Большая часть равнин зоны покрыто минеральными образованиями размером с картофель — полиметаллическими конкрециями, которые богаты кобальтом, никелем, марганцем и медью.