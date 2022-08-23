закрыть
23 августа 2022, вторник, 10:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли в Тихом океане новых удивительных животных

  • 23.08.2022, 10:11
Ученые нашли в Тихом океане новых удивительных животных

Только девять из этих видов известны науке.

Тихоокеанская экспедиция обнаружила десятки глубоководных видов, сообщается на сайте Музея национальной истории Великобритании.

Новые виды найдены на глубоководных равнинах зоны Кларион-Клиппертон в центральной части Тихого океана с помощью дистанционно управляемого аппарата. По словам ученых, из 55 обнаруженных экземпляров 48 принадлежали к разным видам.

Только девять из этих видов известны науке, так что после изучения животных может быть открыто до 39 потенциально новых видов. К примеру, ученые собрали четыре экземпляра морского огурца Psychronaetes, которые, скорее всего, являются представителями нового вида. Также обнаружены родственники многоножек, медуз и разнообразные кораллы.

«Мелкие животные размером с миллиметр, то есть макрофауна, чрезвычайно разнообразны на глубине. Однако у нас никогда не было достаточно информации о более крупных животных — мегафауне, из-за дефицита образцов. Это первое исследование, предполагающее, что в глубоких водах может быть большое разнообразие видов», — отметил доктор Адриан Гловер.

Зона Кларион-Клиппертон занимает более 5 млн квадратных километров в Тихом океане между Гавайями и Мексикой. Максимальная глубина в зоне составляет около 5500 метров, что почти равно высоте горы Килиманджаро. Большая часть равнин зоны покрыто минеральными образованиями размером с картофель — полиметаллическими конкрециями, которые богаты кобальтом, никелем, марганцем и медью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор
На «Гродно-Азот» Лукашенко подписал себе приговор Артем Черников
Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип