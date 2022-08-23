В Беларуси обостряется ситуация с коронавирусом 3 23.08.2022, 17:11

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В медучреждениях страны возобновляют работу «красных зон».

Читатели-медики портала tochka.by сообщают о возобновлении работы красных зон и вводе масочного режима в белорусских медучреждениях.

Так, врач одной из Могилевских поликлиник рассказала, что на ее работе «вернули маски и красные зоны».

Журналистам удалось дозвониться в само медучреждение. В регистратуре ответили, что, действительно, со вторника, 23 августа, ввели масочный режим. Вскоре появятся и красные зоны.

«Работа начнется с завтрашнего дня [речь идет о среде, 24 августа]», – рассказала специалист.

Профильных специалистов также держат наготове для работы с ковидными больными.

«Пока никаких официальных заявлений не было, но все на «низком старте». В последний раз, когда увеличивалось количество заболевших короной, даже нас, узкопрофильных специалистов, не вирусологов, привлекли к работе в красной зоне. Возможно, это снова повторится», – поделился читатель.

А что в столице?

В минских поликлиниках также готовятся к возвращению масочного режима и «красных зон» с ковидными пациентами.

Так, в одном из медучреждений столицы журналистам сообщили, что с понедельника, 29 августа, коронавирусные больные будут лечиться в «красной зоне», а все пациенты должны будут находиться в масках.

Кроме того, всех людей с признаками острых респираторных заболеваний сразу же отправляют в отдельный кабинет, вход в него организован с улицы.

«Какая у вас температура?», – спросила специалист в регистратуре.

«Разная, иногда доходит до 37,4», – ответил корреспондент.

«Тогда с паспортом без карточки сразу на прием в 202-й [медик имеет ввиду кабинет для температурящих больных]. И даже если температуры на момент прихода не будет, идите в 202-й», – предупредила специалист.

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