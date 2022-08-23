Белорусский врач сказала, что нужно сделать перед осенним подъемом COVID-19 23.08.2022, 22:01

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Доминирующим штаммом в стране остается «Омикрон».

Заместитель главного врача 19-й минской районной поликлиники Наталья Кожемяко сказала minsknews.by, что она допускает, что в начале осени начнется подъем заболеваемости коронавирусом.

— Призываем жителей района позаботиться о здоровье и пройти бустерную вакцинацию, — обратилась к пациентам врач.

Она отметила, что через шесть месяцев выработанный иммунитет снижается и бустерная вакцинация требуется для его поддержания. Только в отличие от первого раза, бустерная прививка делается однократно.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту прописки или торговых центрах без всякой сдачи анализов и посещений врача.

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