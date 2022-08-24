Украина отмечает День Независимости 15 24.08.2022, 7:42

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Все торжества отменены из-за угрозы ракетных атак по Киеву.

24 августа Украина отмечает главный праздник – День Независимости. Впервые он проходит в условиях полномасштабной войны, а все торжества отменены из-за угрозы ракетных атак по Киеву. Но украинцы продолжают героическую борьбу за свою свободу, которой удалось добиться 31 год назад, сообщает РБК-Украина.

Главный государственный праздник

24 августа 1991 года Верховная рада утвердила Акт провозглашения независимости Украины. Это означало прекращение существования Украинской Советской Республики и возрождение самостоятельности украинского государства.

С тех пор ежегодно в конце августа в Украине отмечается День Независимости. Среди его традиций - военный парад в столице, фестивали, концерты.

Одной из самых ярких стала 30-я годовщина независимости 24 августа 2021-го. На Крещатике состоялся масштабный парад украинских войск и вооружений. Над столицей пролетела авиация Воздушных сил.

Однако сейчас участники того юбилейного парада и техника находятся на фронте.

фото: Getty Images

День Независимости во время войны

В этом году праздник совпадает с трагической датой - 24 августа исполняется ровно 6 месяцев с начала полномасштабной агрессии РФ.

Оккупанты вторглись в Украину в конце февраля под предлогом защиты так называемых «ДНР» и «ЛНР». А лидер государства-агрессора Владимир Путин заявил о необходимости «денацификации» и «демилитаризации» нашей страны.

Но планы россиян захватить Украину за считанные дни провалились. Войска врага потерпели поражение под Киевом и отступили из северных областей. Благодаря действиям ВСУ ситуация на временно оккупированных территориях становится для РФ все более угрожающей.

Хотя из-за войны сегодня не будет парада украинских войск, результаты их профессионализма в бою можно оценить на выставке военной техники. На Крещатике ко Дню Независимости 2022 демонстрируют уничтоженные образцы вооружений российской армии.

фото: Getty Images

Возрождение украинской государственности

Одним из ключевых событий на пути страны к независимости стала «Революция на граните» 2-17 октября 1990. Украинские студенты установили палаточный городок Майдане и объявили голодовку.

Протестующие требовали отставки руководства УССР, досрочных многопартийных выборов, возвращения всех украинских солдат на территорию республики. Также целью акции было не допустить подписание нового союзного договора, поскольку ранее уже была принята Декларация о государственном суверенитете Украины.

Спустя две недели митингов власть согласилась на уступки. Со своего поста ушел председатель Совмина Виталий Масол.

Оранжевая революция

В ноябре 2004 люди вышли на протест из-за массовых фальсификаций во время выборов президента. Сторонники кандидата Виктора Ющенко собрались Майдане с требованием признать недействительными результаты голосования, согласно которым победил Виктор Янукович.

Украинцам удалось добиться проведения повторного тура выборов. В итоге главой государства стал Ющенко, а Верховная рада приняла изменения в Конституцию об уменьшении президентских полномочий.

фото: Getty Images

Революция Достоинства

Осенью 2013 начались масштабные митинги из-за решения Кабмина Азарова приостановить процесс интеграции Украины в ЕС.

Силовики устроили жестокий разгон активистов, что вызвало еще большую волну протестов. На протяжении зимы 2013-2014 в результате столкновений погибло более сотни мирных граждан.

фото: Getty Images

Президент Виктор Янукович сбежал из страны. Революция Достоинства привела к смене власти в Украине. Однако после этого начались и самые трагические события в современной истории государства.

Аннексия Крыма

В 1954 году Крым стал частью Украинской ССР по решению Верховного совета Союза, а с провозглашением независимости Украины полуостров получил статус Автономной республики в ее составе.

Вопрос принадлежности Крыма неоднократно становился предметом разногласий между Украиной и РФ. Воспользовавшись нестабильной ситуацией в стране во время Революции Достоинства, Россия аннексировала полуостров. Весной 2014 на его территорию ввели войска.

фото: Getty Images

Среди жителей провели «референдум», результаты которого показали якобы 80% поддержки присоединения Крыма к России.

За 8 лет российской оккупации Крым превратился в военную базу, а в 2022-м стал плацдармом для наступления российских войск на южные регионы Украины.

Оккупация Донбасса

Одновременно с событиями в Крыму в 2014 году на Донбассе прошли сепаратистские митинги.

Ряд городов Донецкой и Луганской областей были захвачены пророссийскими силами с участием военных РФ. Там прошли «народные голосования», по итогам которых были созданы так называемые «ДНР» и «ЛНР», непризнанные в большинстве стран мира.

фото: Getty Images

Украинские войска начали антитеррористическую операцию, в ходе которой удалось освободить часть оккупированных территорий. После чего стартовал переговорный процесс о статусе Донбасса. Но конфликт продолжался, и в 2022 году привел к полномасштабному вторжению России в Украину.

Мемы о войне

Юмор – еще одно мощное оружие украинцев в борьбе с оккупантами. Все знаковые события последних месяцев войны в Украине становятся мемами.

Самый известный из них – про русский военный корабль, к экипажу которого обратились защитники острова Змеиный.

Украинцы полюбили главу Николаевской ОГА Виталия Кима после его ежедневных обращений в соцсетях.

Советник Офиса президента Алексей Арестович стал «народным успокоительным», благодаря своим оптимистичным прогнозам.

Случай с российским танком, который захватили украинские фермеры, не мог остаться незамеченным среди пользователей.

Чернобаевка стала популярным мемом из-за успешных атак ВСУ. Оккупанты упорно продолжают использовать аэродром, несмотря на постоянные потери.

Украинцы высмеивают россиян, называющих взрывы в Крыму «хлопками», и радуются работе HIMARS, которые наносят точные удары по вражеским базам.

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