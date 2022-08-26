Лукашенко: Белорусские самолеты уже готовы нести ядерные заряды 53 26.08.2022, 12:55

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иллюстрационное фото

Диктатор заявил, что в этом помогли россияне.

Лукашенко заявил, что белорусские самолеты уже готовы нести ядерное оружие. Это предупреждение он адресовал Западу, выступая на предприятии «БелОМО».

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» — передает его пресс-служба.

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