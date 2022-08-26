В Беларуси фальсифицируют не только выборы, но и тесты на COVID-19 3 26.08.2022, 15:17

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Белорусы говорят, что тесты лучше делать в платных клиниках.

Читатель Telegram-канала «Баста!» рассказал, как в Беларуси обстоят дела с тестированием на COVID-19.

«Трое знакомых болели. В поликлинике сказали, что симптомы очень похожи на COVID-19. Первоначальный тест отрицательный, через время тоже. Естественно, больничных нет. Через месяц делают платные тесты — антитела зашкаливают. Коронавирус? Не, не видели…», — возмущается подписчик.

«Всем, кто болеет, появился лишний повод сделать платный тест. Вдруг все-таки коронавирус», — пишет редакция Telegram-канала.

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